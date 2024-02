Discorde dans le groupe WhatsApp des femmes de l'APR : les camps pro-Macky et pro-Amadou Ba s'écharpent

La scission apparente entre les camps soutenant le Président Macky Sall et ceux alignés derrière Amadou Ba au sein de l'Alliance pour la République (APR) suscite des inquiétudes quant à l'unité du parti. Les différends ont atteint un point critique, se manifestant même au sein du Mouvement national des femmes de l'APR dirigé par Ndèye Saly Diop Dieng.



La discorde s'est propagée dans le groupe WhatsApp des femmes de l'APR. Des rivalités ont éclaté entre les partisans des deux camps, exacerbées par l'annonce du rapport de la présidentielle. Les débats houleux dans le groupe ont conduit à des échanges d'attaques entre pro-Macky Sall et pro-Amadou Ba.



Selon Les Échos, tout a commencé par le débat que le post de Zahra Iyane Thiam sur la décision du Président Sall de reporter la présidentielle. Des altercations audio ont démarré alimentant la rivalité. Ndèye Saly Diop Dieng, présidente des femmes de l'APR et administratrice du groupe, aurait tenté d'apaiser la situation en appelant à l'arrêt des invectives, menaçant de retirer les membres perturbateurs. Cependant, la situation a continué de se détériorer.



Face à l'intensification des postes glorifiant Macky Sall et Amadou Ba, certaines femmes pro-Macky Sall, dont les députées Sira Ndiaye, Aissatou Ndiaye (maire de Ndiaffate), Aminata Guèye, Anyeu Mbengue, et d'autres, ont décidé de quitter le groupe. Celles-ci ont décidé parallèlement de créer un groupe whatsapp ainsi qu’un mouvement pour narguer les pro Amadou Ba.