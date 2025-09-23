Discours à l’ONU : Tahirou Sarr en phase avec la position de Diomaye Faye sur Gaza

“Je tiens à saluer le discours courageux du Président de la République à la tribune des Nations Unies”, a déclaré le leader du parti “Les Nationalistes”.

Il a rappelé que le Sénégal en tant que président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, porte une “responsabilité historique”.

Selon lui, en dénonçant sans détour des souffrances infligées à Gaza et par sa ferme réaffirmation du droit légitime du peuple palestinien à l’autodétermination à travers la solution à deux États, le Président Diomaye a “honoré notre pays”.

Le député Tahirou Sarr s'est dit en phase avec le discours du Président Bassirou Diomaye Faye à la tribune de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, marqué par une fermeté sur la crise à Gaza, qu’il a qualifiée de “tragédie indescriptible aux allures de nettoyage ethnique”.