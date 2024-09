Discours à l'ONU : le Président Diomaye Faye reçoit les éloges de Sonko, Souleymane Jules Diop et Alioune Tine

Le discours du Président Bassirou Diomaye Faye, lors de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, a été salué par de nombreuses personnalités. Parmi elles, le Premier ministre Ousmane Sonko, Souleymane Jules Diop et Alioune Tine ont exprimé leur admiration pour les propos du chef de l’État sénégalais.



Ousmane Sonko, sur son compte X, a félicité le président pour un discours qu’il a qualifié de mémorable : « Je salue chaleureusement le discours mémorable du Président Bassirou Diomaye FAYE à la tribune de l’ONU. Son appel à l’unité, à la paix et au respect de la dignité humaine honore notre nation. Félicitations pour ce message fort qui inspire le monde entier», a posté le chef du Gouvernement sénégalais.