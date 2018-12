DiscoursNouvelAn2019 : le Chef de l'Etat, Macky Sall présente ses 5 initiatives majeures

Face à la nation ce lundi 31 décembre 2018, à l’occasion du discours de nouvel an 2019, le président de la République Macky Sall a fait part de ses cinq (5) initiatives majeures qui seront complétées sur la même séquence de 2019-2024. Ce, par trois programmes sectoriels à l’échelle nationale.



Il s’agit d’abord du programme zéro bidonville, du programme zéro déchet, du programme villes créatives qui replacent les industries culturelles au cœur de la cité.



La première initiative, je la dédie naturellement à la Jeunesse sénégalaise. L’éducation et formation professionnelle comme axe de progrès pour promouvoir davantage l’employabilité des jeunes : la santé , le sport, les arts de la culture ainsi que la citoyenne comme facteurs d’inclusion sociale seront autant de leviers prioritaires de l’action publique.



La seconde porte sur l’économie sociale et solidaire. En complément des services financières offerts par la Der un nouveau package des services non financiers incluant la formation et l’encadrement des bénéficiaires en fin que les demandeurs d’emplois aujourd’hui soient les créateurs d’emploi demain.



La troisième initiative prépare davantage aux défis de la société du futur, car elle consacre une grande priorité à l’économie numérique inclusive. Sur le temps du PSE .Le Sénégal numérique et qui innove suffisamment prépare d’avantage donner que de recevoir au banquet de l’universel.



Ensuite la réalisation à travers « le PSE vert » prépare à la transition agro-écologique en tant que pays sahélien. C’est au prix de la régénération et de la protection de notre patrimoine forestier que nous préserverons les intérêts vitaux des générations futurs. Enfin, l’industrialisation, clé de la transformation structurelle, économique et sociale que nous portons à travers le PSE."