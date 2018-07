Disparition de 63 migrants après le naufrage d'un bateau au large de la Libye

Près de soixante migrants sont portés disparus après qu'un bateau pneumatique a coulé au large des côtes libyennes.

Selon les autorités locales, 63 migrants ont disparu après l'incident de dimanche à l'est de Tripoli, tandis que 41 personnes ont été sauvées.



Depuis vendredi, près de 170 migrants ont disparu en mer Méditerranée.

D'après un communiqué de l'Organisation internationale des migrations (OIM) en Libye, ''les passeurs exploitent le désespoir des migrants avant que l'Europe ne réprime les traversées méditerranéennes".

"Le nombre de morts en mer au large des côtes libyennes augmente de façon alarmante" a déclaré Othman Belbeisi, chef de la mission de l'OIM en Libye.

Plus de 1000 personnes sont mortes en Méditerranée en 2018.

Le bateau a chaviré au large de Garabouilli, à environ 50 km à l'est de la capitale, Tripoli.



