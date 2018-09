Disparition des 4 exploitants forestiers en Casamance: Robert Sagna écarte l’implication des rebelles

Robert Sagna, président du groupe de réflexion pour la paix en Casamance (Grpc) a affirmé que le chef rebelle César Atoute Badiate, n’a rien à voir avec l’arrestation des quatre (4) exploitants, disparus dans la forêt de Boussoloule depuis début août.



« Ce problème date déjà et nous n’avons pas d’éléments nouveaux par rapport à se dossier. Je ne gère pas les « on dit », mais Atoute Badiate avec qui le contact est permanent ne m’a jamais dit qu’il détenait ces exploitants. Donc je ne gère pas les rumeurs, on peut les prendre comme tel », a déclaré Robert Sagna sur Zik Fm.