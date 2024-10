Disparition en mer à Kafountine : le corps du jeune guinéen mort dans la collision de deux pirogues toujours introuvable

Trois (3) jours après la disparition tragique du jeune guinéen A. Bangoura, âgé de 20 ans, son corps reste introuvable. Ce, malgré les recherches intenses menées par les équipes de secours du Comité Local de Pêche Artisanale (CLPA). Ce drame est survenu dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 octobre à Kafountine (situé en Basse-Casamance).L'accident s'est produit au large des côtes de Kafountine, lorsqu’une collision entre deux pirogues en pleine partie de pêche a fait un mort et deux rescapés. Selon L'Observateur, la victime, qui n’avait pas plus de cinq ans d’expérience en tant que membre d’équipage, n’a pas pu être secourue à temps. La communauté guinéenne, très active dans la pêche artisanale dans cette région, est en deuil.À en croire le journal, sur les quais de pêche de ladite localité, l’émotion est palpable, et la situation met en lumière les insuffisances en matière de sécurité maritime, surtout en cette période d’hivernage, où les conditions de navigation deviennent plus dangereuses.