Kafountine : la collision de deux pirogues fait un mort et deux rescapés

La communauté des pêcheurs de Kafountine (situé en Basse-Casamance) est frappée par un nouveau drame. Dans la nuit du 7 au 8 octobre 2024, un violent choc entre deux pirogues a causé la mort d’un jeune pêcheur, âgé d'une vingtaine d'années. Selon les témoins, la pirogue de la victime a été percutée par une autre embarcation lors d'une sortie en haute mer.



Malgré les efforts des équipes de secours de Kafountine, le corps du jeune pêcheur n’a pas été retrouvé, et les recherches se poursuivent, indique L’Observateur. Deux autres pêcheurs présents dans la même pirogue ont réussi à échapper à la tragédie.



À en croire le journal, ce drame découle des conditions dangereuses auxquelles les pêcheurs de Kafountine sont confrontés. Face à la rareté du poisson, ils s’aventurent de plus en plus loin en mer sur des embarcations de fortune, souvent sans respecter les normes de sécurité, comme le port du gilet de sauvetage. Cette nouvelle perte soulève à nouveau la question de la sécurité des pêcheurs en haute mer, un problème récurrent dans cette région.



La communauté locale est endeuillée, et l'accident relance le débat sur les mesures de protection qui pourraient sauver des vies dans ce secteur où les risques sont élevés.