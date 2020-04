Distribution aide alimentaire: Mansour Faye donne des chiffres et parle de "volume convoyé timide" pour le moment

Le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye, a donné vendredi dans le détail, les quantités de vivres livrées dans différentes régions, depuis le début de l'opération de distribution de l'aide alimentaire d'urgence, lors d’une conférence de presse en ligne.



« A la date du jeudi 16 avril, Kédougou, 1.585 tonnes, Ziguinchor 1.038 tonnes, Matam, 1.335 tonnes, Diourbel 418 tonnes, Dakar, 396 tonnes, Louga 1.130 tonnes, Thiès 1.745,7 tonnes, Tambacounda, 730 tonnes et Saint-Louis, 280 tonnes, soit un total de 8.659,5 tonnes, au peu près 9%", a dit M. Faye, qui précise que le volume convoyé est très timide, assurant qu'ils vont continuer à travailler dans cette dynamique. Il a précisé que seulement 253 camions ont été mobilisés.



A en croire que le ministre, les conditions d’achats directs des vivres sont juridiquement réunies et socialement justifiées par l’urgence à disposer des vivres aux populations nécessiteuses. Il a rappelé que c’est dans ce sens que ses services ont consulté par écrits les organes de l’Etat impliqués dans la gestion de la commande publique pour mieux éclairer leurs démarches.



Et en termes de transparence, poursuit Mansour Faye, ses services ont publié deux avis de commandes ouvertes en procédure d’urgence dans les livraisons de trois quotidiens. Pour les denrées alimentaires, des quantités minimales ont été exigées aux fournisseurs.



Après études des offres, les fournisseurs ayants les capacités quantitatives et qualitatives, ainsi que les meilleures offres financières sont été retenues.