UFOA-A U17 : les Lionceaux démarrent ce lundi leur campagne face à la Mauritanie

Le Sénégal fait son entrée en lice ce lundi 7 septembre 2026 dans le tournoi UFOA-A U17. Les Lionceaux affrontent la Mauritanie au stade Abdoulaye Wade avec l’objectif de réussir leur début de compétition et de se rapprocher d’une qualification pour la prochaine CAN U17.



Organisée au Sénégal du 7 au 20 septembre 2026, la compétition représente un enjeu majeur pour les jeunes Sénégalais. Doubles champions de la zone UFOA-A et tenants du titre continental, les hommes de Lamine Sané veulent confirmer leur domination régionale et décrocher l’un des deux tickets qualificatifs pour la CAN U17 prévue au Maroc.



Pour cette campagne, le sélectionneur peut compter sur un groupe de 25 joueurs, dont sept ont déjà remporté la CAN U17. Une expérience qui pourrait être précieuse face à la pression de la compétition. Après la Mauritanie, le Sénégal devra également affronter la Sierra Leone et la Gambie dans le groupe A.

Une victoire face à la Mauritanie leur permettrait de lancer idéalement leur tournoi et d’affirmer dès la première journée leurs ambitions de conserver leur titre régional.