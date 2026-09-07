Accès à l'eau au Sénégal : dix ans de progrès national à l'épreuve des disparités territoriales

L'accès à l'eau potable au Sénégal s'inscrit dans une dynamique d'évolution contrastée entre les recensements, portée par les engagements internationaux tels que l'objectif de développement durable (ODD 6.1) qui consacre l'accès universel et équitable à l'eau à un coût abordable d'ici 2030.



En analysant les rapports de l'ANSD (RGPHAE 2013 et RGPH-5 2023), la proportion de ménages utilisant une source améliorée s'établit globalement à un niveau élevé, atteignant 92,1% à l'échelle nationale lors de la dernière radioscopie, avec de fortes disparités persistantes entre les zones urbaines et rurales.



Dans le détail des modes d'approvisionnement en eau de boisson, l'évolution nationale montre que le robinet dans le logement concerne 37,4% des ménages au RGPHAE 2013, avant de progresser pour s'établir à 49,5% selon le RGPH-5 de 2023.



À l'inverse, le recours au robinet public ou à la borne fontaine accuse un net repli sur la période, passant de 16,3% en 2013 à 5,7% en 2023, tandis que l'utilisation des puits non protégés bien que signalée en baisse de 13,6% à 7,4% continue de peser lourdement dans certaines zones.