Accès à l'eau au Sénégal : dix ans de progrès national à l'épreuve des disparités territoriales

L'accès à l'eau potable au Sénégal s'inscrit dans une dynamique d'évolution contrastée entre les recensements, portée par les engagements internationaux tels que l'objectif de développement durable (ODD 6.1) qui consacre l'accès universel et équitable à l'eau à un coût abordable d'ici 2030.
En analysant les rapports de l'ANSD (RGPHAE 2013 et RGPH-5 2023), la proportion de ménages utilisant une source améliorée s'établit globalement à un niveau élevé, atteignant 92,1% à l'échelle nationale lors de la dernière radioscopie, avec de fortes disparités persistantes entre les zones urbaines et rurales.
Dans le détail des modes d'approvisionnement en eau de boisson, l'évolution nationale montre que le robinet dans le logement concerne 37,4% des ménages au RGPHAE 2013, avant de progresser pour s'établir à 49,5% selon le RGPH-5 de 2023.
À l'inverse, le recours au robinet public ou à la borne fontaine accuse un net repli sur la période, passant de 16,3% en 2013 à 5,7% en 2023, tandis que l'utilisation des puits non protégés bien que signalée en baisse de 13,6% à 7,4% continue de peser lourdement dans certaines zones.
En analysant les rapports de l'ANSD (RGPHAE 2013 et RGPH-5 2023), la proportion de ménages utilisant une source améliorée s'établit globalement à un niveau élevé, atteignant 92,1% à l'échelle nationale lors de la dernière radioscopie, avec de fortes disparités persistantes entre les zones urbaines et rurales.
Dans le détail des modes d'approvisionnement en eau de boisson, l'évolution nationale montre que le robinet dans le logement concerne 37,4% des ménages au RGPHAE 2013, avant de progresser pour s'établir à 49,5% selon le RGPH-5 de 2023.
À l'inverse, le recours au robinet public ou à la borne fontaine accuse un net repli sur la période, passant de 16,3% en 2013 à 5,7% en 2023, tandis que l'utilisation des puits non protégés bien que signalée en baisse de 13,6% à 7,4% continue de peser lourdement dans certaines zones.
Cette fracture hydrique se creuse particulièrement selon le milieu de résidence : si l'accès à un robinet privé dans le logement en zone urbaine s'affichait à 54,4% en 2013 pour atteindre 60,6% en 2023, le milieu rural accuse un retard structurel où les ménages se tournent massivement vers d'autres alternatives.
En zone rurale, l'utilisation des puits non protégés comme source d'eau de boisson concerne encore 15,8% des ménages, illustrant la vulnérabilité persistante des campagnes face à l'accès sécurisé à l'eau.
À l'échelle régionale, la cartographie de l'ANSD révèle de profondes iniquités territoriales, avec d'un côté des pôles urbains très favorisés comme Dakar, où 74,2% des ménages disposent d'un robinet dans leur logement, et de l'autre, des régions du Sud et du Sud-est comme Sédhiou et Kolda, où le puits non protégé demeure prépondérant pour l'approvisionnement en eau de boisson, touchant respectivement 49,6% et 49,5% des ménages.
En zone rurale, l'utilisation des puits non protégés comme source d'eau de boisson concerne encore 15,8% des ménages, illustrant la vulnérabilité persistante des campagnes face à l'accès sécurisé à l'eau.
À l'échelle régionale, la cartographie de l'ANSD révèle de profondes iniquités territoriales, avec d'un côté des pôles urbains très favorisés comme Dakar, où 74,2% des ménages disposent d'un robinet dans leur logement, et de l'autre, des régions du Sud et du Sud-est comme Sédhiou et Kolda, où le puits non protégé demeure prépondérant pour l'approvisionnement en eau de boisson, touchant respectivement 49,6% et 49,5% des ménages.
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