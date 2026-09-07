Football sénégalais : le contrat du sélectionneur Patrick Vieira toujours dans l'impasse

Le flou total entoure toujours le contrat de Patrick Vieira à la tête des Lions du Sénégal, à quelques semaines de deux échéances cruciales comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027.



Selon des informations révélées par nos confrères de la RFM, ce lundi 07 septembre 2026, à 10h (GMT), la Fédération sénégalaise de football (FSF) n'avait toujours pas transmis le contrat du sélectionneur au ministère de la Jeunesse et des Sports. Une situation qui interroge, alors que Patrick Vieira a été nommé sélectionneur le 18 août dernier.



A moins de trois semaines des deux prochains matchs des Lions face au Mozambique et à l'Éthiopie, prévus les 25 et 29 septembre prochains, l'incertitude demeure. Patrick Vieira publiera-t-il sa première liste ? A en croire les informations de la RFM, personne au sein du Comité exécutif de la FSF ne peut l'affirmer à ce stade.



Si l'instance fédérale observe le silence total sur le dossier, plusieurs interrogations subsistent également quant aux raisons de cette non-transmission du dossier au ministère dirigé par Djirèye Clotilde Coly, qui représente l'Etat, payeur du salaire du sélectionneur. Les blocages seraient liés, entre autres, à des discussions financières.