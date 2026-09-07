Route de l'Atlantique : MSF alerte sur la vulnérabilité des rescapés débarqués à Dakar, Rosso et Nouadhibou

Fin août 2026, 1 046 rescapés de la route migratoire atlantique ont débarqué dans un état de grande vulnérabilité à Nouadhibou (Mauritanie), ainsi qu'à Rosso et Dakar (Sénégal), après avoir été bloqués en mer à bord de sept embarcations parties de Gambie vers les îles Canaries.





Selon un communiqué de Médecins Sans Frontières (MSF), ces survivants, parmi lesquels 134 femmes et 88 mineurs originaires principalement du Sénégal et de Gambie, mais aussi du Mali, de Guinée et de Côte d’Ivoire, présentaient une déshydratation extrême, des fractures et des infections, en plus d'avoir subi de graves violences tout au long de leur périple.





Face à cette situation d'urgence, les équipes de MSF, en collaboration avec le Croissant-Rouge mauritanien et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), ont prodigué des soins médicaux et psychologiques aux rescapés, tout en leur fournissant de l'eau, de la nourriture, des couvertures et des kits d'hygiène. Dalil Adji, chef de mission de la cellule de crise MSF sur les migrations en Afrique de l'Ouest, souligne à ce propos : « Quand des personnes empruntent une route de 2 000 kilomètres qui est actuellement la plus meurtrière au monde, c’est qu’elles fuient forcément quelque chose de pire. »





Pour contrer ce drame humanitaire, MSF appelle instamment les autorités à agir. « Nous appelons les gouvernements d’Afrique de l’Ouest et d’Europe à prévenir ce lourd tribut humain en mettant en place des voies d’accès sûres et légales permettant aux personnes de chercher refuge, et en créant une réponse migratoire qui privilégie la vie humaine, la dignité et une assistance rapide », a déclaré Dalil Adji.

