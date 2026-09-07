Italie : le musicien sénégalais Bara Samb arrêté pour une présumée violation de son contrôle judiciaire

Le musicien sénégalais Bara Samb a été arrêté à Livourne, en Italie, après qu’il aurait enfreint les mesures de contrôle judiciaire qui lui avaient été imposées. Déjà poursuivi dans une affaire de violences et de harcèlement envers une ancienne compagne, l’artiste avait fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires. Il a été conduit à la prison des Sughere, en Italie, a relayé Les Échos.



Selon les informations rapportées par la presse locale, Bara S., qui était aux arrêts domiciliaires, a été aperçu à plusieurs reprises dans les quartiers de Livourne alors qu’une mesure lui contraignait de séjourner dans la commune.



Avec le bracelet électronique, les autorités ont pu suivre ses déplacements et procéder à son interpellation. Il aurait ensuite été conduit à la prison des Sughere, à Livourne.



L’ancienne compagne de Samb B. aurait également signalé aux autorités des menaces et des comportements agressifs. Les autorités italiennes avaient alors renforcé les mesures visant à empêcher tout contact entre les deux personnes.



Malgré les restrictions, il aurait continué à se rendre à Livourne et à entrer en contact avec son ancienne compagne. Les autorités italiennes l’ont finalement interpellé et placé en détention. Une nouvelle étape judiciaire doit désormais déterminer les suites à donner à l’affaire.