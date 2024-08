Distribution d’aide à la presse: un site d'informations réfute avoir reçu 1.500.000 francs et annonce une plainte contre X

La publication de la liste des bénéficiaires de l’aide à la presse de l’année 2023 continue de faire polémique. Selon le document officiel devenu viral sur les réseaux sociaux, le site en ligne Dental.sn aurait reçu une aide de 1,5 million FCFA, une somme que Tallo Ba, directeur de publication dudit site affirme n’avoir jamais reçu.





« C'est une affaire très grave et je ne pense pas que cette mafia date d'aujourd'hui. Cette liste qu'on vient de publier, c'est celle de 2023, mais est-ce qu'avant 2023, on n'avait pas les mêmes pratiques ? » s'interroge M. Ba, laissant entendre que ce scandale pourrait être révélateur de dysfonctionnements systémiques. Il appelle à un audit complet de la distribution de l’aide à la presse sur les cinq dernières années, pour faire la lumière sur d’éventuelles irrégularités.



Selon Tallo Ba, malgré un recours déposé pour obtenir des clarifications, aucun fonds n'a été reçu par son site. « Si cette affaire n'est pas tirée au clair, nous irons même jusqu'à porter plainte contre X. Il faudrait que ces gens-là nous disent qui a retiré notre argent. Si des gens ont récupéré cet argent, on doit les sanctionner et exiger qu'ils remboursent », a-t-il déclaré fermement.