Distribution de l’aide alimentaire: 2888 bénéficiaires recensées dans le département de Salémata

Le Ministre du Développement communautaire de l’équité social et territorial a annoncé que 2888 bénéficières de l’aide alimentaire dont 499 par rapport à l’extension, ont été ciblées dans le département de Salémata, région de Kédougou au sud-est du Sénégal. Selon lui, cette commune a été choisie pour abriter la cérémonie de lancement de distribution.



« La distribution va consacrer les kits alimentaires destinés aux populations. Et je le rappelle, ces kits que j’ai en face de moi, constitués de deux sacs de 50kg pour un total de 100kg de riz, de 10 litres d’huile, de 10kg de pâte alimentaire, de 10kg de sucre, et un paquet de 18 morceaux de savon pour un coût évalué par kits à 66 000 F CFA », a rappelé Mansour Faye, Ministre du Développement communautaire de l’Equité sociale et territoriale.



Venu procéder au lancement de la cérémonie de distribution de l’aide alimentaires aux familles vulnérables face à la pandémie du Covid-19, le ministre déclare que : « Le département de Salémata compte aujourd’hui, 2888 bénéficiaires dont 499 par rapport à l’extension. Et cette aide dans le cadre du programme de résilience doté d’un budget de 69 milliards de F CFA est destinée à un (1) million de ménages qui vont tous recevoir ces appuis ».