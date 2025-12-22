Révision du procès Prodac : «Yassine Fall s’emploie à pousser la Cour suprême à se renier», selon Thierno A. Sall

Le député sénégalais, Thierno Alassane Sall, a estimé ce lundi 22 décembre que la ministre de la Justice Yassine Fall, qui «obéit aux ordres» du Premier ministre Ousmane Sonko, «s’emploie à pousser la Cour suprême à se renier», après qu’a été introduite une demande de révision du procès Prodac, qui a valu au locataire de la primature son inéligibilité à la dernière présidentielle.
Dans une déclaration sur Facebook, Alassane Sall s’est basé sur des propos où les avocats d’Ousmane Sonko auraient précisé que «le rappport (Prodac) dont on disait qu’il n’existait pas a été porté à sa connaissance» après sa nomination à la Primature.
«En termes clairs et simples, l'opposant Sonko a été incapable d'étayer ses accusations dans les délais prescrits pour en apporter les preuves. Ce qui justifie et légitime sa condamnation. Condamnation confirmée à toutes les instances, où ses avocats et lui avaient largement l'opportunité de soutenir leurs allégations», s’est offusqué le parlementaire.
Face à la bataille judiciaire qui s’annonce, Thierno Alassane Sall a enfin affirmé qu’il «verra si le Premier ministre Sonko avait raison de porter des accusations infamantes contre des juges de la Cour suprême, ou si ces derniers sauveront le peu d’apparence qui reste encore à la fiction d’une justice indépendante».
