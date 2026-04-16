Donald Trump annonce un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et Liban

Donald Trump a annoncé jeudi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président libanais Joseph Aoun étaient d'accord pour un cessez-le-feu de dix jours à partir de 23h00 (heure suisse).



"Je viens d'avoir d'excellentes conversations avec le très respecté président du Liban Joseph Aoun et le Premier ministre d'Israël Benjamin Netanyahu. Ces deux dirigeants se sont accordés sur le fait que, pour parvenir à la PAIX entre leurs deux pays, ils commenceront formellement un cessez-le-feu de dix jours à partir de 17h00", heure de Washington, soit 23h00 en Suisse, a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.



Quelques minutes plus tard, Donald Trump a annoncé qu'il allait "inviter" les deux dirigeants à la Maison Blanche, sans préciser de calendrier. "Les deux parties veulent la PAIX, et je crois que ça va se réaliser rapidement", a-t-il ajouté.



Le Liban a été entraîné dans la guerre au Moyen-Orient début mars quand le Hezbollah, mouvement chiite pro-iranien, a visé Israël pour soutenir l'Iran face à la vaste offensive israélo-américaine. Israël a alors entrepris des opérations militaires en territoire libanais.



Négociations directes



Depuis, plus de 2000 personnes ont été tuées au Liban dans les frappes israéliennes, selon les autorités, et environ un million ont été déplacées - soit un cinquième de la population du pays, selon l'ONU.



L'annonce faite par Donald Trump intervient deux jours après qu'Israël et le Liban sont convenus d'entamer des négociations directes en vue d'une paix durable, à l'issue de plus de deux heures de discussions au niveau de leurs ambassadeurs à Washington, les premières du genre depuis 1993.



Le Hezbollah, grand absent de la rencontre, avait qualifié ces pourparlers de "capitulation" et revendiqué, alors qu'elles débutaient, des tirs de roquettes vers Israël.



"J'ai chargé le vice-président américain JD Vance et le secrétaire d'Etat (Marco) Rubio, aux côtés du chef d'état-major de l'armée américaine Dan Caine, de travailler avec Israël et le Liban afin de parvenir à une PAIX durable", a ajouté Donald Trump.



Le président libanais Joseph Aoun a refusé la demande américaine d'établir un "contact direct" avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a indiqué jeudi une source officielle libanaise à l'AFP. Peu avant, le président américain Donald Trump avait annoncé que les "dirigeants" d'Israël et du Liban allaient échanger dans la journée.



Washington maintiendra son blocus des ports iraniens, en vigueur depuis lundi, "aussi longtemps qu'il faudra", a affirmé jeudi le ministre de la Défense américain Pete Hegseth. Malgré ce blocus, plusieurs pétroliers sont entrés dans le Golfe via le détroit d'Ormuz jeudi, semble-t-il à destination de l'Iran, selon des agences de presse et des données de suivi maritime.



Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi sur son réseau Truth Social que la Chine avait accepté de ne pas fournir d'armes à l'Iran, assurant avoir reçu des garanties directes de la part de son homologue Xi Jinping. Un peu plus tard, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a affirmé que son pays soutenait "le maintien de la dynamique des négociations de paix".



Le Trésor américain a annoncé qu'il ne prolongera pas la levée temporaire de certaines sanctions visant le pétrole iranien stocké, décidée au mois dernier pour atténuer les effets de la guerre au Moyen-Orient sur le marché des hydrocarbures.





RTSinfo