France: Bernadette Chirac, veuve du président Chirac, est morte à 93 ans

Bernadette Chirac, née Bernadette Chodron de Courcel, « s'est éteinte dans la soirée, paisiblement, entourée des siens. Elle venait d'avoir 93 ans », le 18 mai dernier, a déclaré sa fille. Elle aura été la seule première dame à avoir elle-même exercé un mandat politique sur son nom propre, celui de conseillère générale de Corrèze, département où elle a été élue sans discontinuer de 1979 à 2015.
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