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France: Bernadette Chirac, veuve du président Chirac, est morte à 93 ans

Bernadette Chirac, veuve de l'ancien président de la République Jacques Chirac, est décédée vendredi soir à l'âge de 93 ans, a annoncé samedi sa fille Claude Chirac.



France: Bernadette Chirac, veuve du président Chirac, est morte à 93 ans
Bernadette Chirac, née Bernadette Chodron de Courcel, « s'est éteinte dans la soirée, paisiblement, entourée des siens. Elle venait d'avoir 93 ans », le 18 mai dernier, a déclaré sa fille. Elle aura été la seule première dame à avoir elle-même exercé un mandat politique sur son nom propre, celui de conseillère générale de Corrèze, département où elle a été élue sans discontinuer de 1979 à 2015.
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RFI

Samedi 6 Juin 2026 - 11:07


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