Tambacounda : un incendie ravage sept cantines et plusieurs étals au marché central

Un incendie s'est déclaré dans la matinée de ce lundi au marché central de Tambacounda, causant d'importants dégâts matériels. Sept cantines et plusieurs étals ont été touchés par les flammes.



« Les secours de la 61e Compagnie d'incendie et de secours ont été alertés à 4h50 pour un feu de cantine au marché central de Tambacounda. Les premiers engins sont arrivés sur les lieux à 4h58 », a indiqué le commandant Samba Athie sur les ondes de la RFM, lors du journal de 12 heures.



D’après lui, à leur arrivée, plusieurs cantines et étals du marché ont été endommagés par le sinistre. «Heureusement, nous avons pu déployer les moyens nécessaires, ce qui nous a permis de circonscrire le feu très rapidement et d'empêcher sa propagation vers les zones voisines », a expliqué le commandant Athie.



L'opération n'a toutefois pas été sans difficultés. « La difficulté majeure à laquelle les secours ont été confrontés, c'est l'inaccessibilité du marché du fait des étals qui occupent les voies principales. Nous lançons un appel aux autorités compétentes ainsi qu'aux commerçants pour trouver une solution à cette situation », a-t-il plaidé, affirmant qu’ « aucune perte en vie humaine ni aucun blessé n'ont été enregistrés.