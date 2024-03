Donald Trump partage une image de Joe Biden ligoté et suscite l’indignation

L’équipe de campagne du président Joe Biden a accusé samedi Donald Trump d’incitation à la “violence politique” après la publication par le républicain d’une vidéo donnant à voir une image du démocrate ligoté.



“Cette image de Donald Trump est le genre de connerie que vous postez quand vous appelez à une boucherie”, a fustigé samedi un porte-parole de la campagne de Joe Biden dans une déclaration, faisant référence à de récents propos du républicain.



Incitation à la violence



“Trump incite régulièrement à la violence politique et il est temps que les gens le prennent au sérieux”, a ajouté le porte-parole, rappelant que le premier mandat de M. Trump s’était terminé par un assaut contre le Capitole de centaines de ses partisans.



L’ancien président a publié vendredi sur son réseau Truth Social une vidéo montrant deux voitures en train de rouler, décorées de plusieurs drapeaux et autocollants de soutien à Donald Trump.

Sur le coffre du deuxième véhicule, un pick-up, apparaît une image montrant un Joe Biden pieds et mains liés.



Une publication condamnée par l’équipe du démocrate, qui y voit un nouvel exemple de la rhétorique toujours plus violente du candidat à l’élection présidentielle de novembre.



Joe Biden et Donald Trump, qui se sont déjà affrontés dans les urnes en 2020, sont assurés de récolter cet été l’investiture de leurs partis respectifs pour ce scrutin. L’équipe de campagne de Donald Trump a elle balayé les accusations.