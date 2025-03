Doolel Admin : un projet pour fournir des services publics de qualité et promouvoir l’emploi

Le ministère de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, a organisé, ce mercredi, à Dakar, un atelier de clôture du Projet « Doolel Admin ». Ce programme vise le renforcement de l’administration dans ses capacités à mettre en œuvre les réformes économiques et de promotion de l’emploi. Quelques réalisations phares dudit projet ont été évoquées, notamment le Guide de rédaction des outils GPEC, les Textes de loi sur la promotion de l’industrialisation du Sénégal et la mise place d'Académie de Leadership féminin « Linguère Ndatté YALLA », améliorer la qualité des services administratifs entre autres.



« Nous sommes là, dans le cadre du dernier comité technique qui procède à la clôture du projet de renforcement des capacités de l'administration mettant en œuvre les réformes économiques et de promotion de l'emploi, Doolel Admin en wolof. C’est un projet qui est logé au ministère de la fonction publique et de la réforme du service public depuis octobre 2021 qui s’étale sur 3 ans. Il devait prendre fin au mois de mars 2025 », a déclaré Mme Sall Thioro, Secrétaire général du ministère de la Fonction publique et de la Réforme du Service public.



Selon elle, « c’est un projet qui est destiné à renforcer l’administration dans ses capacités de pilotage de mise en œuvre des différentes réformes économique pour la promotion de l’emploi. Ce qui veut dire qu’il nous accompagne vers une administration performante pour délivrer un service public de qualité, un service public plus proche des usagers. Donc, c'est un projet qui est accompagné pendant trois ans et demi…accompagné dans presque toutes nos initiatives allant dans le sens de la modernisation de notre administration.»



Formation de 800 agents publics



D'après Mme Sall, c'est un projet qui a embarqué trois ministères : le ministère de la Fonction Publique et de la Réforme du Service, le ministère en charge de l'Economie, mais également le ministère en charge du Commerce. « Il s'étendait sur deux régions (Kaolack et Kaffrine) pour améliorer un peu les capacités de planification les axes de développement pour une administration performante ».



Par ailleurs, elle a soutenu que la « coopération d'Allemande soutenant toutes les initiatives de réforme du service public et le ministère de la fonction publique continuera à travailler sur des réformes visant à mettre en place un service efficace et adaptées aux besoins des citoyens ».



De son côté, Nina Neubecker, première secrétaire à l'Ambassade d'Allemagne au Sénégal, a mis en avant les réalisations phares du projet. « Aujourd’hui, nous sommes réunies pour évaluer les activités et les résultats afin de tirer des leçons pour les autres activités en cours et les activités à venir… Les activités pilotées ont des effets très concrets pour l'administration elle-même, mais aussi pour les citoyens et citoyennes sénégalais, avec la formation pour plus de 800 agents publics, des mesures préventives contre la corruption, création de l'Académie de leadership féminin Ndatté Yalla pour promouvoir l'équité dans l'administration », a-t-elle expliqué.



Mme Neubecker a également mentionné l'augmentation et la satisfaction des usagers de 20 %, la procédure FRA concernant l'autorisation de mise sur le marché de produits alimentaires et la procédure d'enregistrement des entreprises, la procédure de paiement des impôts ».