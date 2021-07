Dortmund annonce un accord avec Manchester United pour le transfert de Jadon Sancho

Enfin ! Après des mois de négociations, Manchester United est enfin parvenu à ses fins pour le transfert de l’attaquant international anglais Jadon Sancho (21 ans). Le Borussia Dortmund, coté en Bourse, vient en effet d’informer ses actionnaires d’un accord officiel avec les Red Devils dans ce dossier via un communiqué.



« Le joueur Jadon Sancho est sur le point de quitter Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("BVB") pour Manchester United Football Club Limited ("Manchester United"). Les deux clubs et le joueur sont parvenus à un accord à ce sujet aujourd'hui. Si le transfert est réalisé, Manchester United versera au BVB des frais de transfert fixes de 85,0 millions d'euros. Les détails contractuels doivent maintenant être coordonnés et documentés. Le traitement formel du transfert est également soumis à la réussite de tous les tests et examens médicaux nécessaires, à une procédure de coordination avec l'ancien club du joueur et à un traitement approprié et rapide conformément aux dispositions du système de correspondance des transferts de la FIFA (FIFA TMS) », annonce le communiqué du BVB.



Un attaquant de plus pour MU

Hans-Joachim Watzke, dirigeant du club de la Ruhr, a confirmé l'information ce jeudi en conférence de presse. « Il existe un accord fondamental avec Manchester United. Il n'a pas encore été mis en œuvre. Il reste encore beaucoup de choses formelles à régler. Il doit également faire le contrôle médical. Mais nous avons essentiellement accepté de faire ce changement», a-t-il précisé.



Une fois les dernières modalités levées, MU devrait donc annoncer officiellement dans les prochaines heures l'arrivée du natif de Lambeth, formé à Manchester City, après lequel il court depuis très longtemps. Ole Gunnar Solskjaer dispose d'une arme offensive de plus dans son effectif pléthorique aux côtés d'Edinson Cavani, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Anthony Martial, Daniel James, Amad Diallo ou encore Jesse Lingard.



De son côté, le BVB réalise une superbe plus-value puisque le jeune homme était arrivé à l'été 2017 pour un peu moins de 10 M€. Quatre ans, 104 matches de Bundesliga et 38 buts plus tard, il part pour plus de 8 fois plus ! Pour le remplacer, les Borussen travaillent sur le dossier Noni Madueke (19 ans), international Espoirs néerlandais du PSV Eindhoven.