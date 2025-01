Dossier Aser : Aliou Sané demande des clarifications

Lors de son intervention à l'émission Grand Jury ce dimanche 19 janvier, le leader du mouvement citoyen "Y'en a marre", Aliou Sané, est revenu sur le dossier de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), appelant à plus de transparence et de clarifications concernant cette affaire. Aliou Sané a exprimé son étonnement face aux événements entourant l'ASER, soulignant qu'il y a eu de nombreux débats et interrogations sur ce dossier. "Il y a beaucoup de choses qui se sont passées concernant l'ASER, et il convient d'apporter des clarifications", a-t-il déclaré. Il a notamment critiqué le comportement du président du parti Pastef, qui, selon lui, n'aurait pas dû intervenir publiquement lors d'un meeting politique pour "blanchir" le directeur de l'ASER.



Le leader de "Y'en a marre" a insisté sur le fait que la justice doit être la seule compétente pour trancher sur ce genre d'affaires. "Sur tous ces dossiers, c'est la justice qui doit trancher", a-t-il affirmé, réitérant ainsi son appel à un traitement équitable et impartial des affaires en cours.

Aliou Sané a également évoqué les défis auxquels le nouveau régime fait face. Il a souligné qu’il appartient à l’administration en place de répondre de manière efficace à ces enjeux pour restaurer la confiance des citoyens.



Enfin, l'activiste a insisté sur la nécessité d'une gestion transparente et responsable des affaires publiques. Et il a appelé à laisser la justice faire son travail sans interférences politiques.