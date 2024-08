Dossier ONAS : Moussa Diakhaté annonce la saisine de l'Assemblée pour la mise en place d'une Commission d'enquête parlementaire

Des députés vont fouiner leur nez dans le conflit opposant le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement Cheikh Tidiane Dièye et le Dr Cheikh Dieng, Directeur général sortant de l'ONAS. Moussa Diakhaté a annoncé la saisine de l'Assemblée pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Les parlementaires vont donc se mêler probablement dans la guerre des " Cheikhs".



Le député Moussa Diakhaté, par ailleurs, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale et porte parole de Bokk Gis-Gis annonce sa volonté de saisir l'Assemblée nationale dès ce jeudi afin de permettre la mise en place d'une commission d'enquête chargée d'élucider l'opinion sur cette affaire qui secoue la toile depuis un moment.



Pour rappel, l’ancien directeur de l'ONAS accusait son ancien ministre de tutelle, d'accorder et de négocier des marchés par entente directe, s'en était suivi alors d'attaques et de contre-attaques.



D'ailleurs, cette initiative du député de la majorité parlementaire Moussa Diakhaté, intervient quelques heures après l'invite du président de l'ONG 3D, Moundiaye Cissé demandant aux députés, mais également à l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), de s'autosaisir de cette affaire de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) afin d'éclairer la lanterne des Sénégalais. D'ailleurs des personnalités de la société civile, occulte de très près ce dossier.