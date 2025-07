Dotation japonaise pour le déminage en Casamance : Guy Marius Sagna appelle à une gestion rigoureuse des fonds publics

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé la cérémonie officielle de réception de deux bulldozers de déminage humanitaire, offerts par le Japon pour une valeur estimée à 2 milliards FCFA. Cette dotation vise à renforcer les capacités du Sénégal dans la lutte contre les mines antipersonnel, particulièrement en Casamance.Présent à la cérémonie, le député Guy Marius Sagna a salué ce geste tout en insistant sur les leçons à tirer pour l’action publique. « Le seul bulldozer existant est si vieux qu’il n’arrive même plus à faire le tiers de ce qu’il faisait neuf », a-t-il observé, ajoutant que l’État s’est engagé à en acquérir d’autres sur ses propres ressources.L’élu a rappelé « l’importance de bien gérer chaque franc CFA de l’argent des Sénégalais », affirmant que le nouveau régime sera « intransigeant face aux détournements et aux gestions indécentes des deniers publics ».Pour Guy Marius Sagna, cette remise de matériel illustre trois priorités majeures du gouvernement : « la rigueur budgétaire, la mise en œuvre du plan Diomaye pour la Casamance, et le renforcement de la souveraineté dans une perspective panafricaine ».Ces bulldozers marquent une étape dans la sécurisation des zones à risque et le retour des déplacés internes, enjeu central de la stabilisation et du développement de la région sud du pays.