Douanier tué à Rosso: l’indicateur serait passé aux aveux

Les choses bougent dans l’enquête ouverte suite au meurtre de l’Adjudant des Douanes, Léon Youga Faye, tué dans sa chambre située dans son logement de service à Rosso, une ville et une commune du sud de la Mauritanie, située sur la frontière avec le Sénégal. L’indicateur, suspect n°1, libéré puis arrêté à nouveau, serait passé aux aveux. Selon L’Observateur, le mis en cause aurait donné les détails et le mobile de son crime.



« Je l’ai trouvé dans sa chambre pour lui réclamer de l’argent qu’il me devait à la veille de la Tabaski. Face à son refus, j’ai tiré et les balles du pistolet l’ont atteint au niveau de l’œil et de la tempe gauche. Ce qui lui a ôté toute chance de survie. Pris de panique, je suis sorti pour alerter les voisins », aurait-il expliqué aux enquêteurs.



Selon des sources du journal, il a avoué avoir dissimilé l’arme derrière les habitations, un pistolet automatique qu’il aurait volé lorsqu’il travaillait avec la Douane de Rosso.