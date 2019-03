Double meurtre de Madinatou Salam: l'audience enfin fixée au 23 avril prochain

Le procès tant attendu du guide des Thiantakones, Cheikh Béthio Thioune et ses 19 co-accusés dans l’affaire du double meurtre de Bara Sow et Ababacar Diagne, va enfin se tenir. L’audience est fixée le 23 avril prochain au tribunal régional de Mbour et elle va se dérouler pendant 9 jours. Elle prendra fin le 2 mai.



L’affaire remonte à sept (7) ans, en 2012. En effet, Cheikh Béthio Thioune, le guide des Thiantakones et 19 de ses talibés à savoir : Cheikh Faye, Pape Ndiaye, Ablaye Diouf, Serigne Khadim Seck, Alassane Ndiaye, Samba Ngom, Mame Balla Diouf, Demba Kébé, Mamadou Guèye, Aziz Mbacké Ndour, Pape Ndiaye, Aliou Diallo, Al Demba Diallo, Momar Talla Diop, Samba Fall, Mohamed Sène, Adama Sow, Serigne Saliou Barro, et Aly Diouf, ont été arrêtés. Ils sont accusés de double meurtre avec usage d’actes de barbarie, de complicité desdits homicides aggravés et d’association de malfaiteurs, de recel de cadavres, d’inhumation sans autorisation administrative, de non-dénonciation de crimes, de détention d’arme sans autorisation et de recel de malfaiteur.



« Les Echos » de révéler que le plus extraordinaire dans cette affaire, c’est qu’il n’y aura pas d’ordonnance de prise de corps qui est une disposition obligatoirement insérée dans l’arrêt de mise en accusation et en vertu de laquelle l’accusé doit être, s’il ne l’est déjà, mis en état d’arrestation.

Le journal indique que le greffier va juste envoyer à Cheikh Béthio Thioune une convocation pour comparaître au tribunal régional 23 avril.



À rappeler que le guide religieux inculpé par le juge d’instruction de Thiès pour le double meurtre de deux de ses talibés, Bara Sow et Ababacar Diagne, tués en 2012 dans son domicile, à Médinatoul Salam. Placé sous mandat de dépôt en même temps que ces co-accusés, il obtient une liberté provisoire en mai 2013 pour des raisons de santé.