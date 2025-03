Dougar Ouest (Diamniadio) : les habitants refusent la privatisation et réclament leurs 7 hectares

Les habitants de Dougar Ouest, dans la commune de Diamniadio, exigent la restitution de leurs 7 hectares qui leur ont été légalement attribués. Les résidents refusent de céder cette zone d'extension à des intérêts privés et sont résolus à mener leur lutte jusqu'au bout.



Les populations de Dakar Ouest se disent victimes d’occupation irrégulière sur 7 hectares considérés comme une zone d’extension du village. « La mairie ayant effectué le travail, les représentant des familles ont reçu les papiers conformément au protocole. C’est ainsi que certains ont commencé à vendre, d’autres à construire. Curieusement en 2021, des individus se réclamant de la société Socosim, ont voulu mettre la main sur les 7 hectares, alors qu’aucun papier pouvant justifier les droits de la Socosim sur ces terres-là, n'était présenté. Même pas un plan alors que des bornes délimitant du titre foncier de la Socosim sont aujourd’hui bien visible sur la place », a dénoncé Saliou Cissé, secrétaire général du conseil de quartier de Dougar Ouest.



Toutefois, les populations de Dougar Ouest réclament ses terres et alertent les autorités. « Nous exigeons la restitution immédiate et sans condition de nos terres. Nous demandons aux autorités compétentes en occurrence le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, son Premier ministre et le ministre de l’urbanisme à prendre leur responsabilité pour mettre fin à cette situation intolérable. Nous ne céderons pas, nous ne renoncerons jamais à ce qui nous appartient légitimement », martèle Saliou Cissé au micro de iRadio.



« Nous continuerons à nous battre jusqu’à ce que nos droits soient respectés et que justice soit faite. Nous sommes déterminés à aller jusqu’au bout », a-t-il confié.