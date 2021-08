Dr Abdou Aziz Diouf donne les risques et les facteurs qui aggravent la Covid-19 chez les femmes enceintes

Quels sont les risques encourus par la mère et son enfant ?

Les facteurs qui aggravent la Covid-19 chez les femmes enceintes

Faisant la situation de la pandémie du coronavirus chez les femmes enceinte ce jeudi, Dr Abdou Aziz Diouf, gynécologue à l’hôpital de Pikine, rappelle que le variant Delta n’épargne pas cette couche vulnérable. Il informe que « les femmes enceintes infectées de Covid-19 sont susceptibles d’être admises en soins intensifs ». Non sans revenir sur les risques et les principaux facteurs qui aggravent la Covid-19 chez ces femmes en état de grossesse.« Concernant les manifestations cliniques de la maladie chez les femmes enceintes, a souligné le gynécologue, plusieurs études ont montré, depuis le début de la pandémie que les femmes enceintes infectées de Covid-19 sont susceptibles d’être admises en soins intensifs et d’avoir besoin d’une ventilation invasive que les femmes non enceintes qui sont en âge de procréer ».S’exprimant au nom de l’Association sénégalaise des gynéco-obstétrique lors du point de la situation de la pandémie du ministère de la Santé de ce jeudi 12 août, Dr Diouf a précisé que « d’autres pathologies de la grossesse peuvent être au-devant de la scène et masquées la Covid-19 ».A cet effet, il a suggéré au personnel de soin de savoir rechercher la Covid-19 devant certaines complications obstétricales telles que les syndromes infectieux, la prééclampsie sévère, c’est-à-dire l’hypertension artérielle associée à la grossesse, les menaces d’accouchement prématuré ou parfois en cas de perte fœtale.L’avortement, l’accouchement prématuré, prééclampsie ou césarienne, tels sont les risques qu’encourent les femmes enceintes infectées de covid-19, selon Dr Abdou Aziz Diouf qui cite des études de grandes valeurs.Donnant les pourcentages, il a soutenu que pour la série hospitalière, « toutes les grossesses étaient au troisième trimestre, les formes graves de ces grossesses représentaient 30%, l’accouchement prématuré 27% et le taux des césarienne était très élevé, au-delà de 42% ».Parmi les femmes enceintes suivies et qui n’ont pas encore accouché, des cas d’hypotrophie fœtal et d’oligoamnios (mauvaise vascularisation entre le placenta et l'utérus) ont été détectés, a ajouté Dr Diouf.Selon le gynécologue-obstétricien, l’hypertension artérielle associée à la grossesse, l’obésité, le diabète et l’asthme sont les facteurs qui aggravent la Covid-19 chez la femme en état de grossesse.L'une des plus importantes questions concernant l'association Covid et grossesse reste la vaccination. C'est dans ce sens que le membre de l’Association sénégalaise des gynéco-obstétrique appelle les femmes enceintes et les femmes désireuses de grossesses à aller se faire vacciner.