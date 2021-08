Dr Babacar Niang : « On a perdu 7 jeunes âgés entre 32 et 42 ans, en un seul jour à mon service"

Sur 100 cas testés, il y a au moins 70 cas positifs au variant Delta et cela touche plus particulièrement les jeunes. C’est ce qu’avait déclaré Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, présidente du Comité national de gestion des épidémies (CNGE) pour montrer la contamination rapide du variant Delta au Sénégal. Le spécialiste des Urgences et Médecin-chef à Suma Assistance, Dr Babacar Niang, confirme et révèle que « des jeunes âgés entre 32 et 42 ans sont intubés et ventilés» dans son service.



A l’émission Jury du dimanche (Jdd) sur I-radio, dont il était l’invité ce 1er août, Dr Niang a fait savoir que rien qu’à Suma Assistance, ils ont perdu, « un jour, sept (7) personnes dans la même journée. Trois dans la nuit, 4 dans la nuit ». D’autres, ont été « transférées ».



« Un virus n’a pas de traitement »

Selon le Médecin-chef de Suma Assistance, « un virus n’a pas de traitement à part le HUV qu’on vient de découvrir des termes bloquants du virus, tous les autres virus n’ont pas de traitement». Mais, a-t-il souligné, « Il y a des dogmes, des consensus, des processus à suivre qui, malheureusement, ne sont pas désintéressés ».