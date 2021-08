Dr Babacar Niang qualifie sa convocation "d'illégale" et persiste sur ses accusations

Convoqué à la Brigade de recherches de Faidherbe ce mercredi, à 10 heures, Docteur Babacar Niang, Médecin-chef de Suma Assistance, visé par une plainte du ministère de la Santé pour diffamation, campe sur sa position. Il persiste et signe que « du matériel du public est vendu aux structures sanitaires du privé », comme il l’avait déclaré lors d’une émission sur i-Radio dimanche. Cependant, il qualifie sa convocation d’« illégale ».



« J’ai reçu une convocation avec le minimum d’information pour une affaire me concernant. Sauf déduction, je ne peux pas confirmer que c’est ça. Malheureusement, ça m’empêche de préparer les dossiers que j’aurais pu amener », a-t-il déclaré sur la Rfm.



Il a poursuivi : « Deuxième chose très grave, un médecin, un avocat, des députés, ça ne se convoque pas comme ça devant une juridiction. Il y a toute une procédure qui dépend même de la tutelle du ministère de la Santé. Il y a ce qu’on appelle l’Ordre des médecins. Sauf un crime, on ne peut pas aller devant une juridiction directement ».



Dr Niang dit « ne pas comprendre ce qui s’est passé entre le Procureur et même les plaignants ». Il a révélé avoir été reçu par l’Ordre des médecins mardi. « On va voir ce qui va se passer mais cette convocation n’apparait pas régulière ».



Dr Niang persiste et signe sur ses accusations, objet de la plainte. « Il y a un ancien patient qui m’a dit : ‘Docteur, j’ai acheté de la morphine dans la rue. Cela confirme tout ce que vous avez dit. Il y a un laisser-aller total dans la gestion des produits de l'Etat' ».