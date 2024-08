Dr Cheikh Dieng sur la plainte de l'ONAS, " j'en ai entendu parler comme tout le monde"

L'information d'une plainte de l'ONAS enclanché contre son ancien directeur général Dr Cheikh Dieng a été tout à l'heure annoncée par Buurnews et reprise par d'autres médias en ligne dont PressAfrik et Seneweb. PressAfrik après avoir plusieurs fois tenté de joindre le principal concerné en vain a finalement eu satisfaction. Dr Cheikh Dieng au bout du fil a confié ne pas être au courant de cette plainte et avoue en avoir entendu parler comme tout le monde.



L'ancien directeur de l'ONAS n'a pas non plus jugé s'épancher sur la conférence de presse de ses anciens collaborateurs qui donnaient leur version du clash entre lui et Cheikh Tidiane Dièye. Sur notre insistance pour se prononcer sur cette conférence de presse, il a conseillé de se référer au document qu'il avait publié et qui était parvenu à toutes les rédactions.

En revanche, Dr Dieng a promis de sortir d' un moment à un autre un communiqué après une réunion avec sa base politique.