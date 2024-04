Dr Fatou Diouf nommée ministre des Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires

Spécialiste des activités maritimes (doctorat sur la pêche) et Administratrice des affaires maritimes, Docteur Fatou Diouf est enseignante chercheure en droit de la mer à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Elle vient d’être nommée ministre des Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires dans le premier gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko.



Juriste spécialiste des activités maritimes avec une thèse de doctorat sur la pêche INN. Elle a reçu une solide formation universitaire et acquis une longue expérience professionnelle dans les administrations de la marine marchande et de la pêche du Sénégal.



En tant qu’administratrice des affaires maritimes, elle a aussi officié dans les cabinets des ministres chargés de l'économie Maritimes de l'environnement en tant que conseiller technique chargé des questions juridiques pendant 7 ans.