Faisant le point sur la situation, ce dimanche, 08 août, la directrice des Etablissements Privés de Santé, Dr Henriette Cécile Diop, exhorte « le secteur privé à continuer à travailler en parfaite collaboration avec les districts sanitaires ». Cela va permettre, selon elle, « de pouvoir capitaliser toutes les données et réadapter les stratégies ».



Dans le cadre de la prise en charge des patients dans le secteur privé, Dr Henriette Cécile Diop, a tenu à préciser, d’emblée, que « toute structure privée est rattachée à un district sanitaire en fonction du lieu d’implantation ».

Et pour faciliter le diagnostic du patient, a-t-elle ajouté, « le district fournit gratuitement aux structures privées les outils que sont les Tests de diagnostic rapide (Tdr), les kits de prélèvement en vue d’un test PCR ».



C’est dans ce sens qu’elle « exhorte le secteur privé à continuer à travailler en parfaite collaboration avec les districts sanitaires afin de pouvoir capitaliser toutes les données et réadapter les stratégies et évaluer de façon précise la part du secteur privé dans la lutte contre la pandémie à Covid-19 ».



Ainsi dans la prise ne charge des malades de Covid-19, a souligné la directrice des Etablissements privés de santé, « le patient qui est reçu dans le secteur privé, quel qu’en soit le canal, qu’il soit un habitué de la structure ou un patient qui, sur sa demande, a demandé à être référé dans une structures privées ou qu’il s’agisse d’un patient en attente de régulation par le Samu, le patient, en fonction de la gravité du cas, est pris à domicile selon les procédures normalisées de prise en charge à domicile ou dans la structure de soin si le plateau technique le permet ».



Bien entendu, a-t-elle fait savoir, « les données relatives à ce patient sont transmises régulièrement, journalièrement au ministère de la Santé afin de faciliter la régulation dans le CTE ou dans une Réa Covid si besoin est ».



S’adressant aux populations, Dr Diop les demande « à faire confiance aux professionnels de la santé de leur choix, qu’ils soient du public ou du privé, pour une prise en charge précoce et optimale et un suivi régulier ». Pour, dit-elle, « éviter les dérives d’être victimes des réseaux sociaux en matière d’offre de soin et de prises médicamenteuses ».



Car, a-t-elle précisé, « le variant Delta peut se manifester de différentes manières et seul un professionnel de santé peut en faire le diagnostic ».



La Directrice des Etablissements Privés de Santé invite, comme le rappel toujours le ministère de la Santé, « les populations à respecter les mesures barrières, notamment la distanciation, le port de masque, le lavage régulier des mains au savon et éviter tout rassemblement, d’aller se faire vacciner et d’avoir recours aux structures de santé dès que vous vous sentez malade ».