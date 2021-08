Dr Mamadou Ndiaye sur le calendrier vaccinal : " Il n’y a pas de soucis si un retard est observé après la prise de la 1ère dose"

Au Sénégal, le plan de vaccination prend en charge, pour l’instant, trois vaccins : AstraZeneca, Sinopharm et Jonson and Jonson. Et le calendrier vaccinal dépend du type de vaccin. C’est en substance ce qu’a déclaré le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, lors du point sur la situation de la pandémie de ce vendredi 6 août. Dr Ndiaye rassure ceux qui ont pris leur première dose de vaccin et qui sont en attente de la deuxième dose. Selon lui, "il n'y a aucun soucis à faire".



« S’agissant du vaccin AstraZeneca, il faut prendre deux doses espacées de trois (3) mois. Pour le vaccin Sinopharm, il faut prendre une dose et attendre 3 semaines pour prendre la deuxième dose », a-t-il expliqué.



Poursuivant, Dr Ndiaye d’ajouter : « Pour ce qui est du vaccin Jonson and Jonson, il est préconisé de le prendre une seule fois. Une seule dose suffit pour être complètement vaccin ».



Revenant sur le vaccin AstraZeneca, Dr Ndiaye rassure ceux qui ont pris une première dose et n’arrivent toujours pas à prendre leur deuxième dose : « En cas de retard par rapport à la prise de la deuxième dose, ne nous faite pas de soucis, ne vous inquiétez pas, la deuxième dose arrivera et ne va pas altérer votre statut vaccinal».



Idem pour le Sinopharm. « Il n’y a pas de soucis s’il un retard est observé de quelques jours ou de quelques semaines après la prise de la première dose ».



Le directeur de la prévention appelle ceux qui se sont déjà vaccinés à respecter les mesures barrières.