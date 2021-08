Dr Mounir Dia, cardiologue : « les malades cardiovasculaires ont un risque très important de faire une forme sévère de la Covid-19 »

Le Secrétaire général de la Société Sénégalaise de Cardiologie (Sosecar) qui regroupe tous les cardiologues sénégalais, Dr Mounir Dia, s’est exprimé sur la gravité de la Covid-19 chez les malades cardiovasculaires. Selon lui, ces derniers « ont un risque très important de faire une forme sévère de la Covid-19 et présentent un risque important de décédés de cette pathologie lorsqu’elles sont infectées par le Sars-Cov2 ».



« Ce risque de gravité augmente particulièrement lorsque la maladie cardiovasculaire n’était connue, ou bien n’était pas suivie, ou bien n’était pas bien traitée, ou n’était pas bien contrôlée », a déclaré Dr Mounir Dia lors de son intervention en marge du point quotidien du ministère de la Santé de ce mercredi.



« Il convient donc, de tout faire pour que ces pathologies cardiovasculaires soient bien contrôlées afin que d’éviter ces formes sévères », a-t-il lancé.



A l’en croire, les formes graves rencontrées « dans ce cas de Covid-19, particulièrement les malades de cardiovasculaire surviennent principalement et des patients qui ne sont pas vaccinés ou bien la vaccination n’est pas complète ». Il convient de faire pour se faire vacciner.



Les complications



Lorsqu’un sujet est porteur de maladie cardiovasculaire associé à la Covid-19, il est exposé à plusieurs complications dont la thrombose.



« Covid-19 cause beaucoup de thromboses. Il s’agit des thromboses veineuses, et des thromboses artérielles, c’est-à-dire que les veines sont bouchées », a expliqué Dia. Qui de souligner que cela entraine « une forme de complication majeure qui est l'embolie pulmonaire ».