Dr Niang finalement remis en liberté

Dr Babacar Niang vient d'être remis en liberté, selon son avocat. Le directeur exécutif de Amnesty International section Sénégal Seydi Gassama qui avait auparavant annoncé son transfert à Saint-Louis, dit continuer à dénoncer « les pratiques violentes et humiliantes des forces de défense et de sécurité ».



La garde à vue du docteur prolongée hier, vendredi, a été levée tout de suite. Toutefois, on apprend qu'il devra néanmoins se présenter devant les enquêteurs lundi.