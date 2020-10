Dr Safietou Thiam du CNLS prévient à propos de la Prep: "Nous ne voulons pas que les gens arrêtent de porter des préservatifs"

C’est une révolution dans la lutte contre la propagation du VIH Sida au Sénégal. Une nouvelle méthode de prévention visant à éviter la contamination lors d’un rapport sexuel non-protégé vient s’ajouter à la panoplie de préventions contre la maladie. Il s’agit de la Prophylaxie pré-exposition (Prep) destinée aux personnes n’ayant pas le Sida et n’utilisant pas systématiquement le préservatif.

« La Prep n’est pas pour remplacer le préservatif, mais pour compléter la panoplie de préventions. Nous ne voulons pas que les gens arrêtent de mettre des préservatifs parce qu’il y a la Prep », a mis en garde le Dr Safietou Thiam, Secrétaire exécutive du Comité national de lutte contre le Sida, dans les colonnes de L'Observateur.



Sur ce nouveau médicament pour prévenir le Sida, Docteur Thiam d'expliquer: « La Prophylaxie pré-exposition (Prep) est un traitement préventif pour empêcher une infection de se produire. C’est un médicament qu’on prend pour prévenir la maladie. Une autre méthode qu’on va encore ajouter à la panoplie de méthodes de prévention du VIH »,



Et poursuit : « Comme on a le préservatif, l’abstinence, la fidélité, il y a toujours des gens qui ne seront pas fidèles. Il y a des gens qui ne vont pas prendre le préservatif. Il y a aussi des gens qui ne vont pas s’abstenir ».



Dr Thiam a précisé que « la Prep est une méthode de prévention, mais ce n’est pas pour tout le monde, c’est pour les personnes qui sont à risque. C’est pour donner à tout le monde à la chance de pouvoir se protéger qu’on a pensé à la Prep ».



Très peu connue par la population sénégalaise, la Prep est pourtant dans sa phase pilote, depuis deux (2) ans. « La phase pilote a été concluante et nous l’avons adoptée », a fait savoir la secrétaire exécutive du Cnls.