Drame à Bakel: un jeune homme retrouvé pendu sous une fenêtre, l’enquête avance la thèse d’un meurtre

Ramené l'an dernier à Didé Gassama, village situé dans le département de Bakel pour découvrir ses racines familiales et étudier le Coran, le jeune H. Savané, né en Espagne, est mort de façon tragique. Selon les informations relayées par L'Observateur, le corps du jeune homme a été découvert pendu et assis sous les barreaux d'une fenêtre.



C'est un membre de la famille Gassama qui a fait cette macabre découverte. De retour de la mosquée, il a remarqué l'absence H. Savané inquiet, il a décidé de vérifier sa chambre. C'est là qu'il a été confronté à cette scène choquante, découvrant le jeune homme inerte une corde au cou.



Alertés par la découverte, les autres membres de la famille se sont rapidement rassemblés, suivi de près par l'ensemble du voisinage.

Les premiers éléments de l'enquête ouverte par la Section de recherches (Sr) de la gendarmerie de Tambacounda suggèrent un meurtre déguisé en suicide, selon L'Observateur. Des investigations sont en cours pour élucider les tenants et les aboutissants de l’affaire.



Suite à l'autopsie, la dépouille a été remise à la famille, qui a procédé à l'enterrement vendredi dernier.