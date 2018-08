Drame à Boukinling : l’indiscipline tue encore 2 personnes

Les habitants de Boukinling on été témoins hier dimanche d’un terrible drame. En effet, deux personnes, une mère et son fils, ont été tués fauchés par un car de transport en commun alors qu’ils revenaient du marché de ladite ville où ils étaient partis faire des achats en prélude à la fête de la tabaski.



Le car qui s’est ensuite renversé, a causé plus de 22 blessés dont 4 dans un état grave. Les victimes ont toutes été acheminées dans la structure sanitaire de cette commune du sud du Sénégal.



Le drame a été causé, selon certains témoins par le chauffeur du car de transport en commun. Car, hormis la vitesse avec laquelle il conduisait, il a tenté de dépasser un autre véhicule qui venait en sens inverse.



Le chauffeur qui a eu des blessures légères, a été arrêté et sera présenté au Procureur dès la fin de son observation par les médecins.