Côte d'Ivoire : Seko Fofana annonce sa retraite internationale

"C'est le moment pour moi de tourner la page. C'est avec fierté et beaucoup de reconnaissance que j'ai eu la chance de me battre pour mon pays. Gagner le plus beau trophée du continent, c'est un rêve d'enfant qui s'est réalisé pour moi, et ce seront des souvenirs gravés à jamais pour des millions d'Ivoiriens", a écrit l'ancien Lensois en référence à la Coupe d'Afrique des Nations remportée en 2024.

De ses débuts avec les Eléphants en 2017 jusqu'à la fin de son parcours, Fofana compte 34 sélections et 7 buts.

Seko Fofana (31 ans) ne portera plus le maillot de la Côte d'Ivoire. Dans une publication sur Instagram, le milieu prêté par Rennes au FC Porto a annoncé sa retraite internationale ce lundi.