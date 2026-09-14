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Naufrage en Mauritanie : 37 survivants dont 16 Sénégalais secourus par un bateau de pêche plus d'une vingtaine portée disparue



Naufrage en Mauritanie : 37 survivants dont 16 Sénégalais secourus par un bateau de pêche plus d'une vingtaine portée disparue
Un nouveau drame de l'émigration clandestine est survenu au large de la Mauritanie. Une pirogue partie de Gambie mardi dernier, avec plus de soixante personnes à son bord, a fait naufrage après plusieurs jours de dérive, ont rapporté des sources concordantes.
 
Les passagers ont passé quatre jours en mer dans des conditions difficiles, marqués par l'épuisement des vivres et de l'eau potable, avant que le moteur hors-bord ne tombe en panne. Au total, 37 personnes ont été secourues par un bateau de pêche, parmi lesquelles figurent 16 Sénégalais, 12 Guinéens et 9 Gambiens. En revanche, entre 28 et 35 passagers sont actuellement portés disparus, alors que les opérations de recherche se poursuivent en mer.
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Lundi 14 Septembre 2026 - 22:32


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