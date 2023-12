Drame à Kaolack : deux (2) enfants de 4 ans trouvent la mort dans un incendie

Le village de Keur Madické, situé dans la commune de Ndiedieng, département de Kaolack, est plongé dans l'émoi suite à un tragique événement survenu hier dimanche. Deux jeunes garçons, âgés de seulement 4 ans, ont péri dans un incendie.



L'incident, survenu vers 16 heures, a également causé d'autres victimes. Trois personnes ont été affectées par cet épisode tragique, les deux enfants décédés dont un individu blessé, rapporte le journal l'As. Ces jeunes enfants auraient été pris au piège dans un feu de foin, laissant une communauté sous le choc et le désarroi.



Les sapeurs-pompiers alertés rapidement ont agi avec célérité pour contenir et maîtriser l'incendie, évitant ainsi un bilan encore plus lourd. Le blessé a été évacué d'urgence vers l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass pour recevoir les soins appropriés.



Une enquête approfondie a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises et l'origine de ce tragique incendie.