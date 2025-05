Drame à Kolda : une élève de 13 ans se donne la mort par pendaison à Kossanké

Un drame bouleversant s’est produit dans la nuit du dimanche au lundi 19 mai à Kossanké, un village de la commune de Médina Chérif, dans le département de Kolda. Une jeune fille de 13 ans, répondant au nom de Diénabou Baldé, s’est donnée la mort par pendaison, aux environs de 22 heures. Ce tragique événement a plongé la population locale dans une profonde tristesse, mêlée d’émoi et de consternation.



Diénabou était une élève régulièrement inscrite en classe de 6e B au collège d’enseignement moyen de Kossanké. Selon les témoignages recueillis, elle était connue pour sa joie de vivre et son intégration au sein de la communauté scolaire.



Alertée, la gendarmerie s’est rapidement rendue sur les lieux accompagnée des sapeurs-pompiers pour procéder aux constats d’usage. Le corps sans vie de l’adolescente a ensuite été transféré à Kolda, probablement pour les besoins de l’enquête ouverte.



L’inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF), M. Birane Tine, s’est déplacé dès le lendemain dans le village pour présenter les condoléances de la communauté éducative à la famille endeuillée.



D’après les dernières informations recueillies auprès du principal du collège, la famille a obtenu l’autorisation d’inhumer. L’enterrement est prévu ce mardi 20 mai à 14 heures dans le village natal de la défunte.