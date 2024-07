Drame à Ourossogui : depuis la France, le Président Diomaye ordonne une prise en charge rapide des blessés

Six (6) morts et 14 blessés, dont 7 graves, c’est le bilan de l’accident survenu ce jeudi 25 juillet 2024 sur la Route nationale, vers Ourossogui.



Réagissant à ce drame, le Président Bassirou Diomaye Faye, depuis la France, a présenté ses condoléances aux familles des victimes, « Je viens d’être informé du tragique accident entre Ndouloumadji et Ourossogui, faisant 6 morts et 14 blessés, dont 7 blessés graves. Mes pensées vont aux victimes et leurs familles, à qui je présente mes condoléances les plus attristées », a posté le chef de l’Etat sur sa page Facebook.



Il a aussi fait savoir que des «instructions ont été données pour s’occuper des victimes. « J’ai donné des instructions pour une prise en charge rapide des blessés et je continue de suivre la situation de très près », a-t-il écrit.