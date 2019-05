Drame à Yeumbeul : L’affaissement d’un mur tue sur le coup deux enfants

La famille Mboup de Yeumbeul Sud a coupé son jeûne hier, dimanche 19 mai 2019 dans la douleur. La cause, deux (2) de leurs enfants, Ndiogou Mboup âgé de 4 ans et Awa Mboup, 2 an, ont retrouvé la mort dans l’affaissement du pan de mur. Le drame a eu lieu au quartier dame Seck de Thiaroye Sam-Sam 3 de Yeumbeul Sud vers les coups de 18 heures.



Revenant d’une commission de leurs parents, rapportent des sources au journal « Les Echos », les deux enfants empruntent une rue et longent le mur d’une vieille maison en état de délabrement très avancé, sans se soucier du danger que constitue l’état de vétusté du bâtiment. Le mur s’affaisse sur eux, ils perdent la vie sur le coup.



Les corps sans vie des deux marmots ont été transférés à l'hôpital Le Dantec pour une autopsie. La police a ouvert une enquête.