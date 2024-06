Drame à Yeumbeul : un tailleur tué par un bénéficiaire de la grâce présidentielle

Les populations de Yeumbeul étaient dans l’émoi dimanche 16 juin 2024. En effet, une bagarre entre un tailleur et un ex- détenu fraîchement libéré de prison sur grâce présidentielle a viré au drame.

L’ancien détenu, M. Thiaw, chauffeur, âgé de 25 ans, a tué un tailleur âgé de 15 ans, au cours d'une altercation.



Informé du drame vers 20 h, le chef de service du commissariat de Yeumbeul a déployé ses éléments sur les lieux du crime aux fins de constat. Sur place, les policiers ont trouvé le corps sans vie de M. Youm gisant dans une mare de sang. Quant au présumé meurtrier, il a été arrêté par les hommes du commissaire Diamé Yaré Fall qui l'ont tiré de la vindicte populaire.



Il a toutefois essuyé des coups avant d'être exfiltré. M. Thiaw s'en est sorti avec des blessures au visage et sur la tête. Il a été évacué par la police au district sanitaire de Yeumbeul pour soigner ses blessures. Le corps sans vie du tailleur M. Youm a été déposé à la morgue pour autopsie.