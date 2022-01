Drame à Yoff Apecsy: un maçon-coffreur se tue avec sa scie électrique

Le quartier Yoff Apecsy a été, hier jeudi, le théâtre d'un tragique accident domestique. A. Nd. a trouvé la mort accidentellement alors qu'il était en train de couper à l’aide d’une scie électrique, la porte du nouveau domicile de son frère basé en Allemagne.



Domicilié à Yoff Layène et maçon-coffreur de profession, l'homme âgé d’une trentaine d’années s'est sectionné ses parties intimes et l'artère fémorale de la cuisse droite avec la scie électrique posée sur des palettes qu'il maniait à son domicile, rapporte « Rewmi Quotidien ».



Retrouvé inconscient, gisant dans une mare de sang, il a été transporté d’urgence à l’hôpital où le personnel médical n’a pu que constater son décès. Le défunt s’était vidé de son sang.



D’après le journal, l’accident a pu être causé par une défaillance du système de sécurité de la scie. Il a laissé derrière lui une épouse et des enfants.