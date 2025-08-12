Nigeria: un rapport de l’ONU fait état de 100 «bandits» tués par l’armée dans l’État de Zamfara

Au Nigeria, des frappes de l'armée menées, ce week-end, dans l'État de Zamfara, ont fait une centaine de morts parmi les membres d'un groupe criminel, révèle un rapport de l'ONU. Ces opérations militaires font suite à une série d'attaques perpétrées par ces groupes criminels au cours du mois juillet, au nord-ouest du Nigeria.

RFI

